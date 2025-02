Sin duda, las declaraciones que José María Saborido hace sobre el matrimonio que su hermana mantiene con el futbolista, no van a sentar nada bien a la pareja, pues no les deja en muy buen lugar. Y es que el cuñado de Joaquín llega a confesar que "no es un matrimonio normal y corriente. No es la primera vez y ella es consciente, ella lo sabe todo".

José María parece tenerlo claro y define el matrimonio de su hermana como "una farsa que ha vendido veinte años de mentiras ". "He sido testigo de muchas infidelidades , es cosa de mi hermana que lo consiente o no lo consienta. Ella le pilló varias infidelidades en el ordenador. Infidelidades ha habido cuarenta mil y mi hermana es consciente de todo, ella mira para otro lado", destapa el hermano de Susana.

Pero José Manuel da detalles más concretos: "En mi despedida de soltero, nos fuimos a una discoteca y a las siete de la mañana cierra. Me llamó por teléfono a las once para decirme 'que me he enredado con fulanita de tal' y le dije 'estás loco, esa chavala es conocida'. Me dijo 'si te llama tu hermana, dile que has estado conmigo'. Era una chica que trabajaba de presentadora, por así decirlo, en una sección de informativos de Canal Sur", destapa.