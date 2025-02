Además de esto, influyen "el tema del patrimonio y fincas que no están a su nombre". Luis Pliego ya pudo avanzar a este programa todos los detalles de la cuestión que habría influido en su última decisión. "Esas fincas pertenecen a Isabel Pantoja, pero no se ha elevado a escritura pública. Una de ellas, está a nombre de Paquirri y de Carmen Ordoñez en bienes gananciales porque la compraron cuando estaban casados, y eso no se ha cambiado", aclaró el periodista.