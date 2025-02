La actriz española Karla Sofía Gascón ha reaparecido este viernes en París, posando en la alfombra roja de la edición 50 de los premios César. La actriz española no ha dado ningún tipo de declaración a los medios y estaba s eparada del resto del equipo de 'Emilia Pérez'.

Karla Sofía estaba nominada al premio César de 'mejor actriz' . La artista española acudió al teatro Olympia con un largo vestido negro y con semblante serio . Una presencia fugaz sobre la alfombra roja, ya que ante las peticiones de los periodistas para que se acercara, Gascón negaba con la cabeza y no realizó ningún tipo de declaración ante los medios. Además, ante la demanda de los reporteros, Karla respondió haciendo el gesto de mandar besos y continuó hasta salir de la pasarela.

Una polémica en la que se han pronunciado numerosos artistas. Uno de ellos fue José Coronado , quien rompió una lanza a favor de Karla Sofía Gascón y quitó importancia a los polémicos tuits: "Todos somos humanos y metemos la pata" . Secun de la Rosa también quiso decir unas palabras sobre que volvieran a contar con Karla Sofía para los Premios César: " Me parece muy bien que le quiten el veto . Yo creo que ella hizo un Instagram donde se disculpaba. Al final de cuentas son palabras".

"Yo creo que Karla Sofía Gascón ha hecho uno de los mejores trabajos del año. Es un premio ya estar nominado al Oscar. Realmente es algo que tiene que disfrutar, que celebrar. Me alegro de que vaya a la ceremonia y que de alguna forma con eso haya pasado un capítulo en su vida y pueda aprender de los errores y tirar adelante", expresó el director de ciner Juan Antonio Bayona .

A partir de ahí, comenzó una campaña de desprestigio, acoso y odio que ha mantenido a la actriz lejos del foco mediático. Además, para no contaminar a la película 'Emilia Pérez' con su situación, fue apartada y no acompañó al equipo en ninguna de las galas en las que fue nominada. No fue invitada a Granada para acudir a los Premios Goya, fue apartada en los premios Bafta y peligra su presencia en los Oscar.