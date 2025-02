"Me parece muy bien, creo que ha hecho un trabajo excelente, y que se pierda una gala tan importante estando nominada, sería una pena. Apoyando al cine español y a los compañeros, sí" ha apuntado Velencoso, en la misma línea que Secun de la Rosa: "Me parece muy bien que le quiten el veto. Yo creo que ella hizo un Instagram donde se disculpaba. Al final de cuentas son palabras. La película y lo que hace Karla me encanta y se lo he dicho a ella y la he conocido y me parece un peliculón. Así que me encanta que le quiten el veto y si ella ha pedido disculpas, yo no leí los tuits aquellos, me parece fenomenal" asegura.