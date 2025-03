Jessica Bueno se desahoga tras su ruptura con Luitingo: ''La tristeza me supera''

A través de un reel de Instagram y acompañado de una canción junto con algunas fotos, Jessica se ha abierto por completo a sus seguidores: ''Hola a todos!! Hoy quiero abrir mi corazón y compartir como me siento…estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto, porque las relaciones a veces no funcionan a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo''.

''No hay culpables, solo aceptación de que esta etapa ha llegado a su fin, y ahora comienza una nueva donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante. La verdad es que duele, y hay días en los que la tristeza me supera. Pero en medio de esta tormenta emocional, he decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor. Quiero aprender de esta última experiencia y salir más fuerte'', añade la exmiss.