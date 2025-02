Y, aunque parecía que la ex de Jota Peleteiro iba a desaparecer de las redes sociales, lo que está haciendo es volcar precisamente ahí cómo se siente, como si fuera una especie de diario. " Hoy volví a llorar por las cosas que me están tocando vivir . Volví a llorar por las decepciones que tengo. Volví a llorar por aquellas cosas que no puedo cambiar. Volví a llorar para desahogarme", expresa la de los Morales.

"Volví a llorar, y cuando no tuve más lágrimas para derramar, me lavé el rostro y a pesar de mis tan hinchados párpados, me miré al espejo, me acaricié con mucha delicadeza las mejillas y con la voz quebrada en susurros me prometí que voy a estar bien porque yo siempre estoy bien, aunque no pueda dormir, aunque me duela la cabeza y no tenga apetito, aunque sobrepiense las cosas, yo siempre estaré bien", señala la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP'.