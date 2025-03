Con una ruptura sentimental no solo lo pasan mal los protagonistas, sino que también sufre su entorno . Tanto es así que Luitingo ha querido dedicar unas sinceras palabras a sus dos pilares, sus padres, en medio del revuelo mediático que hay tras su separación con Jessica Bueno. El cantante no está pasando por un buen momento y es consciente de que sus padres están sufriendo por él: "Tengo pasión por ustedes Papá y Mamá 🥺", comienza el texto.

A través de una publicación de Instagram, Luitingo le dedica a sus padres las siguientes palabras: "Hoy os dedico esta publicación para decirle al mundo, que aquí me vais a tener toda la vida. Os pido disculpas por los momentos no tan buenos que a veces habéis pasado por mi culpa. Me habéis demostrado desde siempre que puedo confiar en ustedes al 200%. Solo tengo palabras de amor, cariño y agradecimiento hacia los 2. Siempre he gritado a los cuatro vientos lo que sois para mí y lo que os adoro, pero hoy lo grito más que nunca. Rocío, Sele… os ama vuestro Luisito".