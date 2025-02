La madre de Sele de Triana padecía Alzheimer y acabó olvidándose de quién era . A modo de homenaje, padre e hijo le escribieron una canción. Un tema que hoy recupera Luitingo mientras rescata una bonita fotografía de su tierna infancia junto a 'lawela Julia', en quien no puede parar de pensar en estos difíciles momentos.

"Nunca imaginé el no verte por las calles. Derrochabas luz, derrochabas arte. Para qué la vida si no te tengo delante", continúa antes de dar paso al estribillo, en el Luitingo y Sele hacen clara referencia al Alzheimer: "Y aunque te olvidaras de las cosas que contabas, lucha interminable nunca dejaste que ganara. Valiente con ganas, el amor no se acababa. Perdiste el recuerdo, pero nunca perdiste el alma".