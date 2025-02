Makoke es una de las concursantes confirmadas para 'Supervivientes 2025' junto a Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi y Almácor. Su hija pequeña, Anita Matamoros, le ha mostrado su completo apoyo ante los micrófonos de 'Europa Press' y 'GTres' en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2025: "A mí me hace mucha ilusión que vaya a vivir algo así, estoy muy expectante a ver qué tal lo hace, pero creo y espero que lo va a hacer estupendamente".

Además, ha confesado que no considera que su madre vaya a pasarlo mal por el hambre o en el plano físico, pero sí cree que va a echar mucho de menos a la familia, especialmente a sus dos nietos, Javi y Bianca, hijos de Javier Tudela y Marina Romero : "Lo que más le va a costar va a ser la cabeza, el momento de bajón de echar de menos a sus nietos, a su pareja y a nosotros, pero ella tiene debilidad por sus nietos".

"También creo que va a llevar fatal lo de tirarse del helicóptero", ha añadido la hermana de Diego Matamoros, que no va a ser la defensora en plató de su madre: "Yo esos platós no los manejo". No obstante, ha reconocido que ella es una persona "muy objetiva" y que, desde casa, sabrá valorar el concurso de la colaboradora.