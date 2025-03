'' Estoy en un momento muy vulnerable con todas las cosas últimas que han pasado, que no tenían nada que ver con el libro. En la entrega de los premios no venía a cuento que ahí estuviera nadie que no fuera invitado'', hace referencia María Ángeles Grajal a la presencia de Jaime Ostos en el lugar en el que ocurrió la pelea.

''Apareció Jaime, me dijo una cosa que no quiero repetir y Jacobo no estaba, cuando llegó a los cinco minutos yo estaba llorando, se lo dije y salió detrás de él'', explica detalladamente sobre cómo empezó el gran altercado que tanto ha dado que hablar, y continúa defendiendo a Jacobo: ''Yo he estado visionando con la policía el vídeo del Wellington, no hay ninguna agresión, si la hubiera Jacobo estaría en la cárcel''.