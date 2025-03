Las quedadas también tenían lugar en el destino inverso y Álvaro Rubio también ha estado en Estepona con su ex colega. En una ocasión incluso se llegó a besar con la hermana de Borja, Nerea . Según algunas personas del entorno de los hermanos aquel rollete tuvo lugar cuando Álvaro ya estaba con Alba y muchos creen que el acercamiento de Borja a la chica de su amigo se debe a este acontecimiento que no resultó de su agrado. " En el momento, obviamente, me quedé un poco en shock porque lo vi yo. Soy muy familiar y mi respeto hacia mi familia es sagrado", destapó el tentador durante su paso por República Dominicana.

Este rollete intrafamiliar también habría sido confirmado por el propio Álvaro que a su llegada a Villa Montaña confesó que había sido infiel a Alba durante los primeros compases de su noviazgo. "Al principio de la relación he tenido conversaciones con otras chicas. Con una que, pues bueno, físicamente me atraía y tal... Y con otra que me había liado antes. Pues una vez me calenté y... La primera noche que la conocí a ella, por la noche me lie con otra. Y yo, fuera, como sé que tampoco lo va a ver y tal...", declaraba Álvaro con total sinceridad.