Álvaro Rubio y Mayka Rivera: por qué dejaron de conocerse

Fueron muy pocos días los que Mayka Rivera estuvo conociendo a Álvaro Rubio en ‘Baila conmigo’, pero los suficientes para darse cuenta de que no era el hombre de su vida. Por ello, no dudó ni un solo momento en expulsarlo cuando tuvo oportunidad.

“Él sabe que no hemos encajado desde el primer momento, así que no creo que se vaya a dar esa situación”, aseguró la que fue concursante de ‘ GH DÚO 2 ’. Álvaro Rubio, lejos de enfadarse, se lo tomó con deportividad y aceptó la derrota.

“Me parece una decisión correcta. Creo que no ha habido feeling, aunque me parece una chica guapísima. No ha habido conexión tampoco por mi parte, aunque sí que estaba dispuesto a conocerla porque me parece preciosa”, apuntó.