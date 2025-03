La ganadora de 'Gran Hermano' ha sufrido un imprevisto para un cambio anunciado y que deseaba mucho

Sofía Suescun se ha enfrentado a un imprevisto con el que no contaba. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' se ha visto obligada a cambiar sus planes por un bache inesperado y para el que ha pedido ayuda a sus seguidores. La influencer de 28 años, hija de Maite Galdeano y pareja Kiko Jiménez ha explicado el motivo por el que precisa de auxilio y que le ha puesto triste, tal como ha confesado.

La creadora de contenido esperaba poder mostrar muchas novedades en su casa. "Vais a flipar con el cambio", advertía a lo que ella y Kiko Jiménez se proponían hacer en su salón. Sin embargo, los planes no han salido como Sofñia Suescun esperaba y esta ha mostrado públicamente su decepción y tristeza, además de pedir consejo para ver cómo pueden reconducir esta situación.

Tras hacer este anuncio, la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se ha llevado un importante chasco. Nada de lo que ella esperaba mostrar se ha podido realizar. Su intención era dar un nuevo aire a su salón con un mueble de pladur, una construcción en obra y a medida, que le iba a permitir adaptar el mobiliario a unas dimensiones exactas y a sus necesidades y gustos. Pero la realidad es que no ha sido posible y, por lo visto, no va a ser ahora ni en otro momento por otra característica que presenta su casa y que es incompatible con este tipo de muebles.

"Estoy triste porque hoy me iban a montar un mueble de pladur de arriba a abajo en este espacio", comenzaba diciendo y mostrando la imagen en la que se ve el lugar exacto en el que Sofía Suescun quería su mueble y en donde ahora mismo tiene solo un espejo y una estantería. En lugar de eso, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' quería poner un mueble construido in situ para hacer de ese rincón una moderna librería. Pero no ha podido ser.