Sofía Suescun enseña lo que ha encontrado en el jardín de su casa: "Es un recordatorio"

"Se cree que las plumas transmiten energía espiritual y pueden servir como recordatorio de que no estás solo, incluso en tiempos difíciles ", añade la hija de la de la que se denominase a sí misma como "la elegida de Dios".

Tras las últimas noticias publicadas sobre su delicado estado de salud, Sofía no se ha pronunciado. Desde el pasado verano no se habla con su madre y para ella este año ha sido uno de los más complicados y difíciles de su vida. Ahora que Maite ya no está en su vida, respira tranquila. Su novio, con el que podría casarse este mismo año, se ha convertido desde entonces en su gran y mejor apoyo.