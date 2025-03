Marina García toma una drástica decisión que afecta a su futuro

Después de paralizar las obras de su casa de Sevilla , la novia de Jesús Sánchez ha tenido que tomar de nuevo una difícil decisión que afectará a su futuro . Desde que se mudasen a Madrid, la pareja no ha dejado de enfrentarse a diferentes problemas, unas dificultades que han hecho que los sevillanos reflexionen sobre su vida en común . Poco después de dejar su piso en la capital y mudarse a uno más amplio, la influencer ha comunicado un nuevo cambio en su vida .

" Quiero vender mi coche ", ha explicado en sus redes sociales. Marina García ha revelado que, tras mucho pensarlo, ha decidido desprenderse de su vehículo, ya que desde que vive en Madrid no le da uso. La influencer ha explicado que este fin de semana viajará a Sevilla , donde lo tiene guardado, para revisarlo, hacerle fotos y concretar todos los detalles antes de ponerlo a la venta.

Aunque reconoce que le da mucha pena venderlo, Marina ha explicado que considera que es lo mejor dadas sus circunstancias actuales: "Me da mucha pena, pero viviendo en Madrid no le estoy dando uso". Además, ha adelantado que no descarta deshacerse de su otro vehículo, ya que tanto ella como Jesús Sánchez están valorando la posibilidad de comprar uno más grande y adaptado a sus necesidades. "Posiblemente vendamos los dos y nos compremos uno más grandecito", ha explicado.