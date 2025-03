El ritmo de la influencer Estefanía Unzu Ripoll, conocida como Verdeliss , de sus retos y éxitos parece imparable. Después de entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (el también llamado reto de los 7 maratones en 7 días y 7 continentes ) y después de proclamarse campeona de España de 100 km , la exconcursante de ' GH VIP ' puede que tenga que poner freno a sus carreras. La de Navarra ha hablado del problema de salud que está sufriendo y por el que ahora mismo no se ve en su mejor momento para abordar los próximos maratones.

Estefi tiene en el horizonte otra posible fecha para seguir corriendo y demostrando que no hay reto que se le resista. Sin embargo, la nacida en Pamplona de 39 años tiene una resistencia que está relacionada con un problema de salud. Verdeliss no quiere forzar porque a raíz de una caída que sufrió todavía se está recuperando de las secuelas del impacto y no quiere por hacer un sobreesfuerzo que pueda agravar su estado.