La creadora de contenido, con una sonrisa en su rostro, aclara si su nueva ilusión se trata de Jan, su amigo especial que presentó en el programa de 'En todas las salsas'. Para la desilusión de algunos, el chico que ha conquistado su corazón es alguien nuevo. "Es anónimo" , desvela Zoe Bayona, la cual no ha dudado en dar más datos sobre el hombre al que sigue conociendo tras reencontrarse con su ex en Chile.

La nueva presentadora del videopodcast, Vai (Between My Clothes), se pregunta a qué se dedica la nueva ilusión de la catalana. "Es opositor a policía", desvela la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Una respuesta que deja boquiabiertos a todos los presentes en el plató de 'En todas las salsas'. Esto no es lo único que Zoe Bayona cuenta en el programa sobre su vida privada. La influencer se abre como nunca antes y hace importantes revelaciones de su paso por el reality. ¡No te lo puedes perder!