Jessica Bueno explota contra Jota Peleteiro por sus hijos

Jessica Bueno no puede más. La modelo sevillana y exconcursante de 'GH VIP' está cansada y ha explotado públicamente contra su ex Jota Peleteiro por sus hijos. La influencer ha dejado constancia de que el padre de Jota Jr. y Alejandro les está fallando y de que no tiene ninguna resposabilidad afectiva con ellos ni se preocupa de sus sentimientos. Después de cancelar varias veces sus planes por ir a recogerlos, la influencer ha atacado duramente y en público al empresario y exfubolista.