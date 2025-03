La concursante de 'La isla de las tentaciones' recuerda cómo fue la primera vez que tuvo relaciones íntimas con una mujer

Sthefany Pérez regresa a mtmad para resolver una de las grandes dudas de sus seguidores. Tras el apasionado beso de la concursante de 'La isla de las tentaciones' con Anita Williams en Villa Playa muchos se preguntan cuál es su orientación sexual, razón por la que la cuba aclara en 'Mi momento' si es bisexual. Además, la influencer habla de todas las experiencias que ha vivido y se sincera sobre el primer encuentro íntimo que tuvo con una chica.

Tras explicar si es bisexual o no, Sthefany Pérez habla de su polémico beso con su compañera de 'La isla de las tentaciones' y hace una importante confesión: "Anita Williams no es la única con la que me he besado". Sin pelos en la lengua, la creadora de contenido saca a relucir todo su desconocido pasado desde la primera vez que se besó con una persona de su mismo sexo hasta su primer encuentro íntimo.

La concursante de 'La isla de las tentaciones' confiesa que al llegar de Cuba vivió un choque cultural muy grande. La joven de 26 años explica que en su país no había tanta libertad sexual y no fue hasta llegar a España que comenzó a hacer todo lo que realmente le apetecía. "Me parece guay que tú puedas vivir tu vida como quieras", subraya Sthefany Pérez, la cual empezó a probar cosas nuevas, sobre todo con una amiga suya.

Esta relación con su amiga no llegó a buen puerto en aquel momento. "También era su primera vez", cuenta la creadora de contenido, la cual explica el motivo por el que tuvo problemas con su amiga. ¿Una de ellas se enamoró sin ser correspondida? ¿Se entrometió una tercera persona? ¡Dale al play y descúbrelo!

La creadora de contenido cuenta diferentes anécdotas que ha vivido con personas de su mismo sexo y recuerda su primera relación íntima con una chica. Shefany Pérez explica que se encontraba de fiesta con otra amiga suya y tras besarse en repetidas ocasiones fueron a su casa cuando ella vivía en Gran Canaria. "Estábamos explorando y llegamos a la intimidad", comienza explicando la cubana.