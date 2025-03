A pesar de que tanto ella como sus padres son de Cataluña, los abuelos de la influencer por parte de madre y padre pertenecen a otro lugar . La familia de la concursante de 'La isla de las tentaciones' esconde mucha más diversidad cultural y no ha dudado en confesar de dónde proviene en realidad.

La joven ha reconocido que le gusta mucho que en su familia haya diversidad, "me encanta", ha señalado. Aunque ella y sus padres provienen de Barcelona, su familia, tanto paterna como materna, tiene unos orígenes muy diferentes. “Por desgracia no se me ha pegado nada”, ha admitido Alba García. ¿A qué se refiere? ¿De dónde son sus antepasados? ¡Entérate de todo! Además, la influencer ha aprovechado para sincerarse sobre cómo es la relación con sus padres.