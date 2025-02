A pesar de su corta edad, la novia de Álvaro en 'La isla de las tentaciones' no ha parado quieta desde que terminó el bachillerato. Alba García se adentró en el mundo relacionado con la medicina estética y confiesa qué ha estudiado dentro de esta rama. "Me di cuenta de que me apasionaba", explica la creadora de contenido, la cual se sincera sobre la trayectoria profesional que tiene en este ámbito.