Asimismo, la colaboradora de televisión se defiende de que todos aquellos que creen que es muy sobreprotectora con Victoria. Después de lo ocurrido, Fani Carbajo tiene todavía más claro que no va a dejar que esas personas del entorno de la niña o cualquier otra la coja en brazos. "No me da la gana que nadie manosee a mi hija", señala la influencer, muy enfadada. Estefanía ha llegado incluso a cortar todo vínculo con la gente de la que habla en este vídeo. "He cortado todo tipo de relación", termina explicando.