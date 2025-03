Marina Ruiz se sienta frente a la cámara de mtmad con una feliz noticia que contar. La extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' ha escrito su primer libro, 'De los amores se aprende', en el cual relata algunas de sus vivencias pasadas. Ante el inminente lanzamiento de su publicación, la creadora de contenido trata en 'Sabor a mar' lo que ha aprendido de los errores con sus anteriores parejas y hace un duro relato de sus relaciones pasadas realizando el famoso trend 'Y aun así me quedé' .

Al igual que hace en su libro, Marina Ruiz desnuda su alma para sacar a la luz aspectos de su vida, que nunca ha contado antes de forma pública . Tras relatar algunas de las cosas que han sucedido en su vida amorosa, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace una profunda reflexión. “Demasiado bien estoy para todo lo que he vivido”, termina confesando la creadora de contenido. ¡No te pierdas todo lo que ha vivido la influencer!

Durante su relato, Marina Ruiz confiesa que a raíz de una de sus relaciones sentimentales ha logrado hacer un importante aprendizaje. "Una persona que no ha cerrado su pasado no va a cuajar con nadie", recalca de forma tajante la influencer. ¿Se referirá a Omar Sánchez y Anabel Pantoja? La catalana desvela por primera vez que ha sido testigo de las indirectas que se mandada uno de sus ex con su anterior pareja, entre otras muchas cosas.