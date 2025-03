Almácor, concursante de ‘Supervivientes 2025’ , sin duda le pondrá banda sonora muchas puestas de sol en Honduras, pero también a tormentosas noches sin dormir. El artista alicantino empezará la aventura junto a sus compañeros y atrás dejará los escenarios, los micros y los estudios de grabación por un tiempo. El cantante es una de las promesas de la música urbana qué probó suerte en el Benidorm Fest, y aunque no pudo ir a Eurovisión, sí triunfa en la música

El compositor de música urbana lleva desde 2019 centrado en su carrera musical, desde ese momento ha ido lanzando canciones como ‘Puede k nos liemos’, ‘Yo ya no quiero nada’ y ‘Vaivén’ y por supuesto ‘Brillos Platino’, el tema que le ha llevado hasta lo más alto, convirtiéndose en el himno oficial de la Eurocopa 2024 en RTVE, sonando en todas las promociones de los partidos y formando parte de la banda sonora de la victoria española.

Arturo Almarcha Corella siempre supo que la música era lo suyo y aunque empezó en el mundo laboral vendiendo cupones de depilación láser , ahora es toda una promesa de la música urbana de nuestro país. En una entrevista para Yasss, aseguró que “es muy fuerte pasar de eso a que la gente escuche tu música. Y eso que todavía no estoy donde realmente quiero estar. Me falta mucho por recorrer, pero echando la vista atrás es increíble lo mucho que ha cambiado mi vida. Antes tenía dos trabajos para poder mantenerme, en la depilación láser y poniendo copas en un bar".

El alicantino asegura que es una persona normal, "soy un chaval normal. Me encanta estar partiéndome la polla con los míos y no me gusta nada los mareos. Quiero estar en casa con mi familia, mi novia… Conozco a mucha gente, pero amigos súper cercanos tengo pocos. Prefiero echarme una Play a irme de fiesta", aseguraba en la entrevista.