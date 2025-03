Jessica Bueno, ilusionada con un nuevo proyecto profesional: "Podréis verme con mejor actitud"

Inmediatamente, Jessica Bueno rompía a llorar: "Se supone que nos queríamos, estoy en shock. ¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos? Una persona que te quiere no hace eso, yo jamás hablaré mal de él. Me duele porque sabe cómo lo he pasado, era mi mejor amigo, mi desahogo. Lo que más me duele es que hable así de mis hijos. Yo no le he dado motivos para que esté enfadado conmigo".