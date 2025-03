Antes de que Álvaro Rubio comenzase con su trabajo como conductor de autobuses, atravesó un complicado momento familiar con apenas 18 años que terminó superando. Tal y como él mismo ha revelado en sus redes sociales para que sus seguidores tomen ejemplo, la enfermedad que padeció su padre paralizó su vida y marcó un antes y después en ella, efectuando a sus estudios y a sus planes de futuro, pero con el tiempo consiguió salir de aquello con mucha más fuerza que antes: "Con 18 años mi padre enfermó de cáncer, y sentí miedo a perderlo todo, a quedarme solo, a no saber que hacer o como actuar. No me quedaron más cojones que seguir hacia adelante y aprender a gestionar ciertas cosas solo por que tarde o temprano me faltaría el apoyo en una figura paterna. Lo acepté y lo superé".