Antes de terminar su relación con Adrián Blanch, Naomi Asensi comenzó con la búsqueda de su primer hogar. Tras su ruptura, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' no tiró la toalla y siguió luchando por conseguir su sueño de comprarse una casa. Pese a sus ganas, la creadora de contenido tuvo muchos problemas para lograr adquirir una propiedad y terminó viviendo de alquiler en Madrid, algo que muy pronto va a cambiar. "Me he comprado un piso", comienza explicando la influencer.