Ruth Basauri se ha abierto como nunca durante su primera sesión con la psicóloga para hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida. Después de romperse al aclarar el punto en el que se encuentra su relación con Javy López , la influencer explica, en terapia, lo que no puede perdonarle al padre de su hijo . La creadora de contenido no puede evitar romperse al sincerarse sobre este complicado momento.

Desde que anunciasen su polémica ruptura, la vasca ha repetido la falta de apoyo que ha sentido por parte del padre de su hijo en numerosas ocasiones. Pero sin duda, esta situación que atravesó es algo que, a día de hoy, no ha olvidado y no puede dejar de recriminar al cubano. “Es algo que no le puedo perdonar, siempre se lo echo en cara”, se desahoga la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.