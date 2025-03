Verdeliss comparte su diagnóstico médico y aclara si podrá seguir corriendo

La influencer Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss , ha explicado a sus seguidores su estado de salud tras ser inminente su posible participación en la maratón de Barcelona. La que fuera concursante de ' GH VIP ' ha compartido su diagnóstico médico tras haberla visto un médico y conocer lo que puede o no hacer su rodilla tras sufrir una grave caída.

Después de entrar en el Libro de los Récords Guinness con el World Marathon Challenge (el también llamado reto de los 7 maratones en 7 días y 7 continentes) y después de proclamarse campeona de España de 100 km, la nacida en Pamplona, de 39 años, ha visto poner en riesgo sus carreras y si podría o no abordar sus próximos maratones .

Con total naturalidad, tal como ha hecho en anteriores ocasiones, Verdeliss ha confesado que ha tratado de no forzar mucho a su cuerpo tras las exigentes pruebas a las que le ha sometido y el desgaste que ha sufrido su rodilla tras la caída. Sin embargo, ante la inminente maratón Zurich Maratón de Barcelona que se celebrará el próximo 16 de marzo , la influencer ha preguntado a los médicos si estaba o no preparada y si este descanso forzoso le ha servido de algo.

Sin querer forzar porque a raíz de una caída que sufrió presentaba secuelas y una inflamación de la rodilla , costándole la movilidad, Estefanía Unzu Ripoll ha pedido consejo a los médicos y estos le han dado su diagnóstico médico tras verle bien la articulación. "Me han dicho que puedo correr sin ningún problema, que está mucho mejor. Era solo un golpe, tenía mucha inflamación y me costaba la movilidad, pero solo tenía que dejar un tiempito para que todo volviese a su lugar", ha escrito la de Navarra.

El verse vulnerable tras haber batido todos los récords, ha sido algo que ha asustado a Verdeliss, pero para lo que ya tiene respuesta . Ilusionada tras tener el OK de los médicos y poder presentarse en Barcelona a la maratón, la exconcursante de 'GH VIP' tiene claro cómo quiere afrontar esta carrera después de estar dos semanas "sin hacer absolutamente nada" .

"No voy con ningún objetivo más que ir de muy disfrutona. Sí que me vais a ver por allí, espero saludaros. Es el Campeonado de España ya os digo que no voy a ir en modo competitivo", ha expresado la influencer, después de haber llegado a pensar que tendría que renunciar a correr esta carrera por su estado físico.