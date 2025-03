El mensaje de Carmen Borrego a su hijo tras su debut como colaborador: "Va a comprender muchas cosas"

Carmen Borrego ha valorado positivamente la nueva faceta de su hijo y, como viene siendo habitual, ha apoyado su decisión: "Le veo muy tranquilo y me parece bien que si te llaman para ofrecerte un trabajo y te interesa, lo cojas. Está comentando 'Supervivientes' y no está haciendo ningún mal. Me llama la atención porque ha cambiado mucho de opinión y de manera radical, que me llama la atención. Pero me encanta que se prepare, que esté, que lo haga bien y que le dejemos hacer el rodaje antes de decir si nos gusta o no nos gusta", ha dicho.