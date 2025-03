Terelu Campos no ha podido soportar la lluvia: "Esto es lo que a mí ya me echa de aquí"

La evacuación por el temporal, el protocolo de abandono de Terelu y mucho más: los mejores momentos de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en vídeo (11/03/25)

'Vamos a ver' ha comentado la última gala de 'Supervivientes', en la que Terelu Campos activó el protocolo de abandono

Una gran tormenta hizo que todos los supervivientes tuviesen que ser evacuados de sus playas. Nada más empezar a llover, Terelu Campos hacía que el reality tuviese que activar el protocolo de abandono, ya que la mayor de las Campos quería abandonar la aventura.

Este miércoles, 'Vamos a ver' ha comentado en directo la última gala de 'Supervivientes' y Carmen Borrego ha defendido el comportamiento de su hermana: "Cualquiera quiere irse con esa tormenta", ha comenzado.

Ante la reacción de Carmen Borrego, Joaquín Prat le ha lanzado un 'zasca': "¿Para qué vais sabiendo lo que es 'Supervivientes'? Ante la pregunta, la colaboradora le ha respondido de forma contundente: "Vamos porque se nos contrata para generar otro tipo de contenido, vamos porque 'Supervivientes' no son solo las Olimpiadas ya que sería un coñazo y la gente lo ve para entretenerse. Igual Terelu y yo entretenemos más que uno que hace las pruebas fenomenal. Ese contenido en un reality nos gusta. Yo estuve 21 días y creo que la noche de ayer sabiendo si Terelu se va a ir o no también es contenido", ha respondido.

La mayor de las Campos estaría planteándose dejar la aventura. Su hermana, Carmen Borrego, comprendía al instante el motivo: "Imagino que por lo que está ocurriendo. La claustrofobia es algo que no se puede controlar. Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca... Te da un ataque de pánico".

Momentos más tarde, el presentador ofrecía las primeras imágenes de Terelu pidiendo abandonar la playa: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada".

"Yo me las voy a pirar ahora mismo, vamos", comentaba la madre de Alejandra Rubio con sus compañeros sobrepasada. "Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos", continuaba explicándole a Almácor.

La decisión final de Terelu Campos

Tras pasar toda la noche pendientes de los supervivientes y de sus evacuaciones, llegaba el momento de conocer qué decisión había tomado finlamente Terelu Campos. Carlos Sobera conectaba de nuevo con Laura Madrueño y esta le anunciaba que ya conocían cuáles eran las intenciones definitivas de la colaboradora.

Pero antes, la presentadora aprovechaba para recalcar cómo se encontraban todos los concursantes y cómo va a desarrollarse el programa hasta el jueves: "Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que los supervivientes, aunque estén evacuados, van a continuar en condiciones difíciles. Vamos a ver cómo evoluciona el temporal y el jueves veremos si han podido volver a sus playas".