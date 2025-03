Marta López Álamo ha hablado de su diagnóstico médico con la intención de que su experiencia pueda ayudar a otros que estén pasando por su misma situación. La modelo e influencer, de 28 años, ha pasado un año complicado por esta dolencia que "es de por vida" . A pesar de sus múltiples visitas al centro médico, la creadora de contenido ha reconocido que no ha sido fácil dar el origen del problema.

La mujer de Kiko Matamoros comparte en sus redes sociales todo tipo de contenido. Un día está haciendo un get ready with me, otro te enseña cómo es un día entero con ella, otro habla de sus trucos de belleza o comparte el paso a paso de su maquillaje diario o, como en esta ocasión, se sincera largo y tendido sobre su problema de salud.