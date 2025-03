Además, la joven de 23 ha revelado uno de sus secretos mejor guardados . "Además, como veis, llevo extensiones . No existe el milagro de que me crezca en seis meses esta barbaridad. Que, por cierto, estoy en Madrid también porque me van a quitar las extensiones para subirlas , por fin", ha contado la que haya sido una de las protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones'.

"De pequeña me lo alisaba cada día. Me maltraté mucho el pelo. Mi cabello se quedó en pausa, no me crecía, no tenía densidad... Luego pasé a los clean look y me lo maltraté aún más porque me lo estiraba para atrás y con la tracción me lo dañé", ha expresado la participante de 'La isla de las tentaciones, que poco antes de viajar a República Dominicana sintió un cambio de chip que le hizo quererse por fin.