Bayan Al Masri explica cómo vive su religión y le llueven las críticas

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 8' es musulmana y se encuentra en pleno Ramadán

Bayan, de 'La isla de las tentaciones', toma una drástica decisión: "Un antes y un después"

Bayan Al Masri recibe un aluvión de críticas tras hablar públicamente de sus creencias y contar que está haciendo el Ramadán. Tras su paso por la octava edición de 'La isla de las tentaciones', han sido muchos los que se han preguntado por los orígenes de la exnovia de Eros. La mallorquina ha sido educada bajo el seno de una familia musulmana. Sus padres son de origen sirio y ella ha crecido bajo los principios del islam.

La que cayese en la tentación de Rubén Torres se considera una "musulmana moderna". Pero también una mujer "libre" y "del siglo XXI". No lleva velo, tiene el cuerpo tatuado... y es consciente de que hace "muchas cosas que no entran dentro de la religión, demasiadas, diría yo". Sin embargo, y a pesar de esas 'libertades' que se toma y se permite, hay costumbres y tradiciones que son sagradas para ellas. No comer cerdo y hacer el ayuno o swam durante el mes del Ramadán son dos de sus máximas inquebrantables.

Esta confesión que ha realizado en exclusiva a través de 'Mi momento' ha convertido las redes sociales en un auténtico polvorín. El comportamiento y la actitud de Bayan - que ha llegado a recibir amenazas de muerte durante la emisión de LIDLT8 - ha sido duramente juzgado por los internautas. Tras revelar que el mes del Ramadán es sagrado para ella, que practica el ayuno de manera rigurosa, las críticas no se han hecho esperar.

"Cogen de la religión sólo lo que les interesa", "Tú de musulmana tienes lo que yo de Virgen María", "Para chingar delante de toda España no has tenido en cuenta tu religión", o "A ver, yo no soy musulmana, pero aquí la coherencia brilla por su ausencia", son solo algunos de los muchos comentarios negativos que ha recibido a través de las redes. "¿Cómo le explicamos que 'soy musulmana' y 'soy un mujer libre y moderna del SXXI' no pueden ir en la misma frase?", escribe un internauta invalidando el discurso de Bayan y su forma de vivir el islam.

Con sus palabras, Bayan ha ofendido a una parte conservadora de la comunidad musulmana, pues sus con sus actos estaría "ridiculizando" a los miembros de la religión a la que dice pertenecer: "A ver, amiga que estas un poco perdida. Ser una mujer libre e independiente como te declaras no casa con ser musulmana. Una musulmana no es mas libre por ir con menos ropa o tener sexo delante de toda España. Cuando eres musulmana te debes a Dios y vives y convives bajo sus exigencias. Tu forma de vida y tus actos no casan con el islam. Tener padres de origen árabe no te hace llevar implícita la fe. Cuando tu fe sea mayor que tus deseos y aspiraciones, podrás llamarte musulmana si crees que lo eres. Mientras tanto deja de ridiculizarnos a los musulmanes que intentamos hacerlo lo mejor posible. Y no eres mas o menos musulmana por llevar un velo, pero hay cosas que ni por asomo se nos ocurre hacer y menos delante de millones de personas.