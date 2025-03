Eros y Bayan reviven todo lo que pasaron en 'La isla de las tentaciones' y confiesan lo que ha pasado fuera

Reproches, lágrimas y confesiones entre Bayan y Eros tras tres meses de su hoguera final

Las amargas lágrimas de Bayan al volver a ver a Rubén Torres: “Me tatué por ti y me has hecho mucho daño”

Después de que su pareja se rompiera en 'La isla de las tentaciones' y de que ella decidiera conocer fuera a Rubén Torres, Eros y Bayan se ponían frente a Sandra Barneda en el reencuentro tres meses después de esta experiencia en el programa para contar en qué punto se encuentran sus vidas y todo lo que ha pasado desde que se marchasen de República Dominicana.

Bayan y Eros vuelven a verse tras tres meses de la hoguera final

Desde la sala del visionado, Bayan podía escuchar lo que Eros hablaba con Sandra Barneda sobre ella: "No volvería a tener una relación con ella. He llorado mucho por ella por las noches en mi casa...". Lo que no gustaba nada a Bayan, que irrumpía en su conversación con la presentadora desde la sala: "Le voy a decir algo, entro porque..."

Momento en el que Sandra le daba la bienvenida y ella se mostraba muy enfadada al encontrarse con su expareja: "No has dejado de mentir en todo lo que has hablado, ahora me vas a decir en mi cara por qué has hablado tan mal de mí, has dicho que soy mala persona". Lo que hacía que Eros le aclarase el motivo por el que piensa esto: "Eres vengativa y rencorosa".

"Con las formas que ha venido, se puede volver a ir", decía Eros y Bayan no se callaba ante esto: "No se merece nada de mí porque es una persona que solo habla mal de mí y hace lo mismo de lo que se queja".

Aunque no todo iba a ser tensión, después de decirse las cosas a la cara, Eros le daba las "gracias por todo" y por ser la persona más importante para él estos cuatro años: "Si me necesita, siempre voy a estar ahí".

Bayan no podía evitar llorar al escuchar esto y Sandra Barneda aseguraba haberse emocionado con esto: "El rencor tiene que salir a veces, la rabia y yo creo que los dos habéis aprendido de esta relación".

Con las lágrimas en la cara, Bayan se sentaba al lado de Eros en el sofá para decirle unas bonitas palabras: "Me quedo con lo bueno, te mereces ser feliz, que encuentres el amor y que hayas aprendido de esto". Lo que generaba bonitos gestos de cariño entre ellos y concluían así su paso por 'La isla de las tentaciones', cada uno por separado: "Cuídate mucho".

Bayan y Eros reviven su paso por 'La isla de las tentaciones' y cuentan qué ha pasado fuera

Bayan y Eros entraban por separado al reencuentro, la primera era ella que recordaba su paso por 'La isla de las tentaciones' y, tras ver las imágenes', contaba a Sandra lo que ha pasado fuera y cómo está con Eros: "Tuvimos una conversación, le pido perdón, le intento explicar que ha pasado con Torres, terminamos bien, pero me dice que no quiere tener contacto conmigo". Asegurando que no se ha replanteado "volver con él".

"Me arrepiento de haber hecho daño, pero no de mi paso por el programa", dejaba claro ella. Como explicaba qué pasó al volver de República Dominicana: "Estaba deseando estar con Rubén Torres fuera, en Madrid muy bien, luego nos despedimos y desde que llega a Badalona todo empieza a cambiar. Tardó 48 horas en decirme que teníamos que dejar de hablar, que tiene algo pendiente fuera con una chica con la que estuvo. Se fue volviendo más frío poca a poco y me terminó diciendo en un mensaje que teníamos que dejar de hablar porque iba a volver con ella".

Cuando Eros entraba y se encontraba con Sandra Barneda, aseguraba que "está en su mejor momento", además de recordar su paso por el programa, dejando claro que para él fue "una experiencia difícil", explicando que lo primero que hizo al salir fue "ir a casa de Bayan a recoger sus cosas", algo que "fue doloroso", contando también la conversación que tuvieron: "Fue tensa, acepté sus disculpas, pero le dije que no quería tener ningún contacto con ella".

Rubén Torres se encuentra con Bayan y se entera de que ella se ha tatuado por él

Pero esto no iba a ser todo, en medio del encuentro entre ambos, iba a entrar Rubén Torres para aclarar por qué dejó de hablar a Bayan a solo unos días de salir y todo lo que ha pasado fuera en este tiempo.

"Necesitaba un poco de espacio, me llegó que salió con un chico y eso me distanció", decía el tentador mientras eplicaba por qué dejó de hablar con Bayan, pero esta lo negaba rotundamente: "Empezamos con mentiras, te juro que me pongo y te saco la máscara". Él aseguraba que "tenía algo fuera y tenía que solucionarlo", por lo que decidió terminar con esta historia.

Bayan explicaba que "pasó a estar completamente soltera" y que podía hacer lo que quiera. Momento en el que Rubén desvelaba que le llegó que Bayan tuvo algo con Beltrán, el que fuera pareja de Melody en 'La isla de las tentaciones', aunque ella explicaba que "no tuvo nada serio con él".

Bayan terminaba confesando a Torres que "le hizo mucho daño" y que se llegó a tatuar un tulipán por él, algo de lo que él mismo se enteraba en ese momento: "¿En serio? Y ella explicaba el significado: "Él me regaló un peluche en la isla que es un tulipán".