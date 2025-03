Pero si hay algo que sigue uniendo a de Marichalar con su pasado real es su relación con su hija, Victoria Federica. La joven ha heredado de su padre el gusto por la moda y el lujo , y su presencia en eventos de alta costura y exclusivas fiestas no ha pasado desapercibida. Desde pequeña, Victoria Federica ha mostrado una fuerte complicidad con su padre, quien ha ejercido una gran influencia en sus intereses y estilo de vida.

"Yo quiero seguir sus pasos. Me encanta ir con él a desfiles y he aprendido mucho de él gracias a los valores y la educación que me ha dado", destacaba la prima de la princesa Leonor en podcast de Nude Project.