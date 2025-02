Noemí Salazar, cara a cara con Agatha Ruiz de la Prada tras la polémica de los gitanos

Noemí Salazar y Agatha Ruiz Ruiz de la Prada se ven las caras tras las polémicas declaraciones de la diseñadora sobre los gitanos . La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha coincidido con la ex de José Manuel Díaz-Patón en una fiesta. Un momento en el que ambas han podido hablar cara a cara del tenso episodio que acabó desatando la ira de toda la comunidad gitana.

Salazar no pudo contenerse tras escuchar las desafortunadas palabras de la exparticipante de la primera edición de 'Bailando con las estrellas', que aseguró estar viviendo "como una gitana" para referirse a las condiciones en las que habita mientras espera a que terminen las obras de la nueva casa que se ha comprado.

El estallido de la 'reina del brilli-brilli' llevaba a Agatha Ruiz de la Prada a pedir disculpas a Noemí y a todos aquellos gitanos que se hubiesen podido sentir ofendidos por sus declaraciones en 'Fiesta'. Una conversación que la que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' no dudó en hacer pública. Ahora, un mes después de todo aquello, se han encontrado".

La 'pijitana' de 'GH VIP' no ha dudado en sacarle el tema nada más encontrarse con ella. "Has hablado con el rey de los gitanos, pero no con la reina", le dice mientras asegura que la corona es suya. Con el micro en la mano, Salazar ha tratado de ayudar a la madre de Tristán y Cósima Ramírez a limpiar su imagen. "Quiero que mis seguidores sepan qué es lo que más te gusta de la cultura gitana", pregunta Noemí.