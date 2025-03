El diseñador tiene claro que la comodidad no está reñida con el diseño y por eso su apartamento parisino es lo más funcional posible. El salón comedor con cocina abierta es uno de los lugares favoritos del estilista que también tienen una habitación de lo más espaciosa en tonos nude. Espejos, flores y lámparas de diseño, completan la decoración minimalista de la recién estrenada casa del influencer.

El 2024 fue un año de lo más fructífero para Pelayo Díaz, concursante de 'Supervivientes', no solo en lo laboral, también en lo personal, pues a finales de año tomaba la decisión de alquilar un apartamento en París, ciudad en la que ha empezado una nueva etapa de su vida. “Ya os lo puedo contar. He alquilado esta maravilla en pleno centro de París, empieza una nueva etapa a caballo entre ambas ciudades y no puedo estar más feliz”, aseguraba el influencer en sus redes sociales.