El concursante de 'Supervivientes 2025' ha decidido que su exmarido, Andy McDougall, sea uno de sus defensores en plató

El ex del estilista de 'Cámbiame' ha compartido en Instagram la última conversación que tuvieron antes de que él se marchase a Honduras

Pelayo Díaz fue el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2025' y ha confiado en su exmarido, Andy McDougall, para que sea uno de sus defensores en plató; es más, a él le ha confiado la custodia de su perrito, Vidu, y el cuidado de su otro bien más preciado, su teléfono móvil. Así lo ha comunicado Andy al compartir el vídeo de su última conversación antes de que el estilista de 'Cámbiame' pusiera rumbo a Honduras.

En esa charla, el ex de Pelayo le reconoce que sabe que le ha escogido como defensor porque lo conoce muy bien y está encantado con la idea porque está muy orgulloso de él y quiere que todo el mundo vea lo divertido y lo buen compañero que es: "Me gustaría que te pudieras soltar más y ser quién sos en la vida real en el día a día, aunque yo sé que también saltás como leche hervida, así que a la primera que alguien diga algo que no te guste no vas a quedarte callado, vas a confrontarlo".

"¿He hecho bien eligiéndote como uno de mis defensores y vas a saltar a defenderme con uñas y dientes o tú vas a darle la razón a la gente que me ataque?", le preguntaba el amigo de Hiba Abouk y Marta Torné en esa conversación, ante lo que su ex respondía que no va a defender lo que crea que no es correcto: "Si te mandás una que es indefendible tampoco puedo hacer magia, o sea, no puedo engañar a la gente. Vos sabés que cuando nos peleábamos yo siempre estaba del lado contrario".

"Sí, es verdad que tú siempre te ponías del lado del otro, de la persona que me atacaba", recordaba en ese momento el estilista. Al escucharlo, su ex apostillaba que cuando se enfada dice cosas que no siente "solo para ser el que gana", pero que no tiene dudas de que va a ser "el mejor concursante" de esta edición.