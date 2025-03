"Muchos pensáis que no tengo padre", comenzaba explicando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Algo que dista mucho de la realidad, puesto que Rosario comentaba que sus padres no estaban separados y que poco tenía que ver eso en su decisión de cambiar su apellido. "No reniego del apellido de mi padre", recalcaba la de Elche. Después de esta aclaración, la influencer aseguraba que durante su etapa de instituto se habían burlado de ella por su apellido.