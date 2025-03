Lucía Sánchez se ha sincerado con sus seguidores sobre el verdadero motivo por el que no muestra públicamente la cara de su hija en común con Isaac Torres . La que fuera participante de ' La isla de las tentaciones ' y ganadora de 'GH DÚO' recibe a diario peticiones de sus seguidores para poder ver los rasgos de la pequeña Mía, que ya tiene dos años , pero la gaditana continúa preservando el derecho a la intimidad de la menor por una razón muy concreta.

La colaboradora de televisión ha reconocido en numerosas ocasiones que le encantaría poder enseñar el rostro de su hija en redes, pues no hay nada de lo que se sienta más orgullosa, pero que hay un motivo muy concreto por el que no lo hace. Ahora, a través de su perfil oficial de Instagram y a raíz de la pregunta de un seguidor, Lucía Sánchez ha explicado la razón por la que prefiere no mostrar la cara de su hija en redes sociales.