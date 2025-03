Lo de tener la ‘manita relajá’ no le va a Manuel González , que ya ha saltado del helicóptero y es concursante oficial de ‘ Supervivientes ’. El gaditano más prolífico de ‘ La Isla de las Tentaciones ’ es un auténtico seductor y desde que le conociéramos en la tercera temporada del programa de parejas de Sandra Barneda nos ha sorprendido con su capacidad de conquista. Para que nos ubiquemos en su amplio historial amoroso hemos realizado un análisis de todas sus parejas conocidas.

Manuel González llegó a nuestras vidas como novio de Lucía Sánchez . Corría el año 2021 y en aquel momento la pareja llegaba a República Dominicana desde la localidad gaditana de Puerto Real para poner a prueba su relación de tres años. "Manuel me puso los cuernos con otra persona, le perdoné, pero tengo la espinita clavada, soy muy rencorosa" , contaba Lucía en su vídeo de presentación. Por su parte, Manuel reconocía su naturaleza ligona: "Yo antes era muy golfo, salía de fiesta muchos días y cada día estaba con una o con dos. Siempre agradeceré a Lucía que me perdonara la infidelidad", aseguraba él.

Aunque desembarcaron en ‘La Isla de las Tentaciones’ con el firme propósito de salir de allí juntos, la cosa no tardó en complicarse y Manuel fue el primero de su villa en caer en la tentación. Lo hizo con Fiama, a la que ya habíamos visto en la primera temporada del espacio como pareja de Álex Bueno. Salieron del programa como nueva pareja y su historia fue muy breve, pero la canaria no fue la única con la que Manuel engañó a Lucía, también se besó con la tentadora Stefany.