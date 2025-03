Graciela Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', ha presentado oficialmente a su novio, Juan Antonio Silva , en Instagram, haciendo que sus seguidores se quedasen muy sorprendidos, porque pensaban que estaba 'roneando' con Carlitos Salazar y también porque no había compartido fotos del 'pedido' , que es el rito por el que dos miembros de la comunidad se hacen pareja de forma oficial: la familia del novio va a casa de la familia de la novia para formalizar la unión y que puedan hacer planes de pareja y presentarse como tal en sociedad.

La Rebe había guardado silencio hasta ahora, que se ha decidido a dar explicaciones en un vídeo que ha compartido tanto en TikTok como en Instagram para pedir perdón a sus seguidores por no haberse pronunciado antes y aclarar que está muy feliz con la relación de su hermana, que es la primera vez que se 'pide', y que le cae muy bien su nuevo cuñado. La razón por la que no había hablado del tema antes , según ella misma ha contado, es que estaba "muy nerviosa" y "un poquito en shock" por el 'pedido' de Graciela .

"El otro día fuimos a casa del novio, como es familia de mi padre, estuvimos allí hablando, un poquito de cena, un picoteo, como un 'allegamiento'", ha explicado Rebeca Jiménez, deslizando así que no solo conocían al novio de su hermana desde hace mucho tiempo, sino que, además, es familia de su padre, Dani Jiménez . Además, ha confirmado que tras esta primera cena, las dos familias tienen la intención de hacer una celebración más grande para festejar el 'pedido' de los dos jóvenes, que tienen la intención de hacer boda y no 'escaparse' .

En la comunidad gitana, se le dice 'escaparse' al hecho de que los novios mantengan relaciones sexuales antes del matrimonio . En esos casos la boda ya no se celebra y se considera que la familia de la novia ha sido deshonrada, ya que se le pide a la joven que llegue virgen al matrimonio y que pruebe su virginidad con la prueba del pañuelo.

Como le dan tanta importancia a este tema, La Rebe ha reconocido que le ha dolido que en los últimos años hayan emparejado a Graciela con muchos chicos en las redes sociales: "No me gusta que levanten los pies del suelo a mi hermana". Pero eso quedó atrás y ahora la influencer está feliz porque ya es oficial que su hermana tiene novio: "Estuve cenando ayer con él y me cae muy bien. Y su familia, ¿pues qué deciros de su familia? ¡Si es nuestra familia!".