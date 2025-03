Una actitud que los dejó a todos de lo más sorprendidos, ya que no se podía creer que actuara como una “superwoman” mientras su pie estaba perforado: “He sentido tantos dolores físicos que tengo mucha resistencia al dolor. Me rompí la cara, las vértebras… Me rompí el cuerpo entero”, declaró.

Por su parte, Gala Caldirola se mostró con la voz algo debilitada: “He estado mejor, pero voy tirando. Estoy tumbadita, todo el día tumbadita (..) He tenido mucha suerte por cómo salieron las cosas y lo que me ha pasado. Si todo esto hubiera sido peor, no lo cuento”.