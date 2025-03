La modelo se ha clavado una astilla en el pie en 'Playa Calma'

El resto de supervivientes han alucinado con su fortaleza: "Quiero ser como tú"

Desde que llegaron a Honduras, los supervivientes se pasan los días investigando sus playas y conociendo la isla. Durante un paseo por 'Playa Calma', Gala sufría un imprevisto: una astilla quedaba clavada en su pie. Su doloroso accidente despertaba la preocupación de todos sus compañeros, pero ella mantenía la calma.

"Ostras, la lleva muy dentro", reaccionaba Rosario. "Espérate, que no pasa nada", decía la modelo tanquilizando al resto de supervivientes, a los que les costaba hasta mirar su pie. Gala tomaba las riendas de la situación y se disponía a lavar su herida.

"Si he podido con 13 horas de parto esto no es nada. El dedo lo puedo mover bien, todo bien... Por eso estoy tranquila, porque duele, pero creo que es superficial, si no no podría ni mover el pie", continuba quitando hierro al asunto y analizando cómo se encontraba. Eso sí, la concursante no dudaba en aconsejar a sus compañeros: "Tened mucho cuidado con esto".

Sus compañeros, alucinando

Gala demostraba tal serenidad y valentía, que sus compañeros alucinaban: "Me pareces 'Superwoman', de verdad. Qué barbaridad. Es que cualquier persona estaría gritando, llorando, mareada...", le decía Rosario. "Yo quiero ser como tú, te lo digo", añadía Pelayo.

Pero Gala tenía una explicación para ello: "A mí me han pasado tantas cosas, he sentido tantos dolores físicos que ya tengo como una capacidad de aguantar. Me rompí la cara, las vértebras, me rompí el cuerpo entero. Y después tuve un parto de 13 horas sin epidural. Tengo mucha resistencia al dolor".

Pero Rosario insistía: "Tienes una resistencia increíble". Y Nieves se sumaba a sus compañeros: "También es madre y eso tiene mucho que ver".

Las lágrimas de Gala

No obstante, y a pesar de su fortaleza, llegado el momento de jugar la prueba de líder, Gala decidía no participar. Entre lágrimas, explicaba a Laura Madrueño el motivo: "No soy capaz. Lo he dado todo en la prueba anterior porque no quería perjudicar al equipo, pero me han dado pisotones, me duele muchísimo. Estoy un poco mareada, porque estoy tomando medicación y no he comido casi nada. No me siento capaz", comenzaba.

"Me frustra porque...", intentaba continuar. Pero Terelu Campos, que se encontraba junto a ella, decidía intervenir para darle su apoyo: "Piensa que no es valiente y solo hay que ver las imágenes de esta semana. Si esta mujer no es valiente, por favor...".