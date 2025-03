La exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado que estuvo conociendo a un torero, pero que descubrió que él tenía novia

La amiga de Anabel Pantoja ha confesado que tuvieron problemas sexuales y ha dado todos los detalles

Amor Romeira destapó hace unas semanas su relación con un jugador del Real Madrid

Hace unas semanas Amor Romeira dejaba muy sorprendidos a sus seguidores de la red social X, el antiguo Twitter, al hablarles de su relación con un jugador del Real Madrid al que no quiso poner nombre. Ahora la exconcursante de 'Gran Hermano' ha vuelto a hacer lo mismo, pero el protagonista de su historia es un torero al que estuvo conociendo hace ya algunos años y que la engañó porque le había ocultado que tenía novia.

La canaria ha confesado que ese torero, del que no ha querido compartir el nombre, le gustaba muchísimo: "Era muy guapo, cuerpazo. Y como buena folclórica me encantaba él"; pero que tuvieron problemas al inicio de su relación porque él "no funcionaba en la cama": "Empecé a dudar si yo le gustaba, si era que no le ponía. Y él sólo me decía que estaba en entrenos de temporada, que su cabeza estaba muy saturada y que era por eso. Que no le diera importancia. Pero obviamente yo estaba rayadísima".

De acuerdo con el relato de Amor, estuvo conociendo a ese hombre durante meses y él era incapaz de "funcionar" en el terreno sexual, por lo que no pasaban de los besos y las caricias. Como ya le estaba afectando, la colaboradora de 'Fiesta' decidió conseguir "una pastillita azul" y le pidió ayuda para ello a su representante de ese momento, Tony Parra, y a su amigo Aless Livi: "¡Y obvio me la consiguen! ¡Yo ya necesitaba una buena estocada!".

Fue en una discoteca cuando la canaria decidió que iba a pedirle a su chico que se la tomara, pero él le dijo que no iba a necesitarla aquella noche. En esta parte del relato, ha dado un detalle clave y es que en esa discoteca estaban Anabel Pantoja y Omar Sánchez cuando todavía eran pareja, por lo que esa relación tuvo que ocurrir entre 2018 y 2021, que es el periodo en el que los exconcursantes de 'Supervivientes' estuvieron juntos.

"Menos mal que no se tomó la pastilla porque si no me deja como Clara la amiga de Heidi. Dios santo bendito. ¡Entró a matar! ¡Por fin! Una buena empotrada de mi torero, ¡wau! Lo recuerdo y me dan ganas de escribirle, pero no", ha recordado Amor en su hilo. La razón por la que no quiere escribirle nunca más es porque ella descubrió gracias a que la cantante María Toledo la avisó de que él tenía novia.