Graciela Jiménez y Juan Antonio Silva han hecho su primer directo juntos tras oficializar su relación

La integrante de 'Los Gipsy Kings' y su novio han revelado cómo se conocieron y si ya viven juntos

La Rebe rompe su silencio sobre el inesperado 'pedido' de su hermana: "Estoy un poquito en shock"

Durante meses se ha especulado en las redes sociales con un posible 'pedido' de Graciela Jiménez con Carlitos Salazar, pero lo cierto es que el novio de la integrante de 'Los Gipsy Kings' es un chico sevillano de 19 años, dos mayor que ella, llamado Juan Antonio Silva con el que se acaba de 'pedir'. Juntos han hecho un directo en TikTok para aclarar las dudas de sus seguidores acerca de su relación, que para muchos ha sido una sorpresa.

La razón por la que la hermana de La Rebe no le podía contar nada a sus seguidores es que, en la comunidad gitana, no se puede presentar a un chico como novio si no se ha producido el 'pedido', que es un rito por el que la familia del novio va a la casa de la novia para pedirle a su familia la mano de la moza - así se les llama a las mujeres solteras - y así iniciar el noviazgo de manera formal.

El miércoles pasado tuvo lugar en Sevilla ese 'pedido' y Juan Antonio y Graciela ya no tienen que ocultar su amor, por lo que han decidido hacer un directo juntos para contar aclarar algunas dudas que los seguidores de la hermana de Susi Jiménez no paraban de repetirle a través de mensajes. Así, han explicado que no han grabado el 'pedido', por lo que no podrán compartirlo con ellos en las redes sociales y que él es familia del padre de la joven, aunque no han sabido aclarar el vínculo exacto que los une: "Algo nos toca".

Además, han contado que se conocían desde hacía tiempo pero que su historia de amor comenzó mucho más tarde, en concreto cuando Graciela se animó a escribirle después de ver que él se había cansado de mandarle mensajes que ella nunca respondía. "Éramos amigos, pero ella se hacía de rogar", ha explicado el joven sevillano, ante lo que ella ha apostillado: "Él me hablaba mucho, pero yo no le contestaba y cuando me dejó de hablar, cuando pasaba de mí, le hablé yo".