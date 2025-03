José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante que pone voz a la banda sonora de Operación Camarón, comedia cinematográfica producida por Telecinco Cinema -, no puede más. Está cansado de ser 'el malo de la película' y no se cree merecedor de tanto odio.

"A partir de ahora os iré poniendo perfiles y mensajes de este tipo, que llevo recibiendo casi un mes. He empezado así, por lo más 'blanco', porque tengo algunos deseándome la muerte. Me lo tomaré desde 'el humor' para que no me reviente mucho la cabeza", escribe en sus redes mientras hace pública la identidad de una de sus múltiples haters.