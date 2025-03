A pesar de que él ha estado bloqueando la posibilidad de que se pudiera comentar en sus publicaciones , el cantante no se ha librado de los comentarios negativos, que también han estado llegándole en forma de mensaje privado a través de las redes sociales, algo de lo que él se ha lamentado públicamente. Pero esta no ha sido la única consecuencia que el sevillano, de Triana, está pagando tras la ruptura.

"Le ha ido muy bien este noviazgo porque no le conocía nadie", "hay cosas que no se pueden tocar y eso son los hijos", "se te acabó el grifo, amigo", "que se hubiera metido la lengua en...", "no me convences nada", "no cantas nada" o "vas de mártir cuando has hablado mal de los hijos de tu pareja"... y así, sucesivamente en todas las últimas publicaciones que Luitingo ha compartido en su perfil oficial de Instagram desde que se hiciera pública su ruptura con Jessica Bueno.