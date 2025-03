La pareja dará la bienvenida a su primer hijo en verano y, tal y como el propio Almeida ha explicado, todavía no han elegido el nombre del bebé. Aunque será poco probable que 'herede' el nombre de su padre, José Luis. "A la madre, Teresa, no le gusta nada", aseveraba entre risas el político, añadiendo que seguramente "lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda".